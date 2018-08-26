26.08.2018 22:06
Пляжный футбол
Сборная России переиграла команду Германии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Российские футболисты-пляжники заняли второе место на пятом этом Евролиги, который проходил в немецком Варнемюнде.
В воскресенье россияне переиграли команду Германии со счетом 4:0. Автором дубля стал Федор Земсков, по разу отличились Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.
В другом матче дня сборная Испании переиграла команду Франции - 3:2. Испанцы набрали 9 очков и заняли первое место на этапе в Варнемюнде, россияне (6) стали вторыми.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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