Новости Пляжный футбол Сборная России переиграла команду Германии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу Российские футболисты-пляжники заняли второе место на пятом этом Евролиги, который проходил в немецком Варнемюнде.



В воскресенье россияне переиграли команду Германии со счетом 4:0. Автором дубля стал Федор Земсков, по разу отличились Дмитрий Шишин и Артур Папоротный.



В другом матче дня сборная Испании переиграла команду Франции - 3:2. Испанцы набрали 9 очков и заняли первое место на этапе в Варнемюнде, россияне (6) стали вторыми. Варнемюнде Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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