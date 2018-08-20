Новости Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол "Кристалл" завоевал золото чемпионата России по пляжному футболу Петербургский "Кристалл" стал победителем Суперфинала чемпионата России по пляжному футболу, переиграв саратовскую "Дельту".



Встреча состоялась в Москве и завершилась победой питерцев со счетом 4:1. В составе победителей отличились Кирилл Романов (3-я минута), Дмитрий Шишин (15), Маурисиньо (24) и Владислав Жариков (30). В составе саратовской команды автором гола стал Игор Матеус (32).



Обладателями бронзовых наград стали футболисты московского "Спартака", в матче за третье место обыгравшие другой столичный клуб ЦСКА – 4:1.

Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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