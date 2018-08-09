Сборные команды республик Татарстан и Дагестан завоевали золотые медали соревнований по перетягиванию каната в рамках XII летних сельских спортивных игр, посвященные 75-летию Победы в Курской битве. В турнире приняли участие 34 команды из разных регионов Российской Федерации.





В весовой категории до 720 кг победу праздновали спортсмены из республики Татарстан. Второе место заняла команда Челябинской области. Бронзу завоевали представители Ростовской области.





В весовой категории свыше 720 кг первое место заняла команда республики Дагестан. Вторыми стали представители Пензенской области. Тройку призеров замкнули спортсмены республики Мордовия.



