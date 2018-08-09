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09.08.2018 14:35
Команды Татарстана и Дагестана стали победителями турнира по перетягиванию каната на XII летних сельских спортивных играх
Сборные команды республик Татарстан и Дагестан завоевали золотые медали соревнований по перетягиванию каната в рамках XII летних сельских спортивных игр, посвященные 75-летию Победы в Курской битве. В турнире приняли участие 34 команды из разных регионов Российской Федерации.

В весовой категории до 720 кг победу праздновали спортсмены из республики Татарстан. Второе место заняла команда Челябинской области. Бронзу завоевали представители Ростовской области.

В весовой категории свыше 720 кг первое место заняла команда республики Дагестан. Вторыми стали представители Пензенской области. Тройку призеров замкнули спортсмены республики Мордовия.

Фотоальбом мероприятия можно посмотреть здесь.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/09/111032.html
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