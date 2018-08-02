Владимир Иванов и Иван Созонов, фото tass.ru

Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в 1/4 финала ЧМ по бадминтону

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира , который проходит в эти дни в китайском Нанкине.

В среду россияне, получившие 10-й номер посева, уступили первой паре турнира Маркус Гидеон/Кевин Сукамульо из Индонезии о счетом 19:21, 12:21.

Днем ранее женский парный дуэт Екатерина Болотова/Алина Давлетова потерпели поражение от хозяек турнира Чэнь Цингчэнь/Цзя Ифань. Нанкин Иванов Владимир Александрович, Созонов Иван Андреевич

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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