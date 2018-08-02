02.08.2018 10:59
Владимир Иванов и Иван Созонов, фото tass.ru
Россияне Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли пробиться в 1/4 финала ЧМ по бадминтону
Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов не смогли выйти в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в эти дни в китайском Нанкине.
В среду россияне, получившие 10-й номер посева, уступили первой паре турнира Маркус Гидеон/Кевин Сукамульо из Индонезии о счетом 19:21, 12:21.
Днем ранее женский парный дуэт Екатерина Болотова/Алина Давлетова потерпели поражение от хозяек турнира Чэнь Цингчэнь/Цзя Ифань.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/02/111027.html