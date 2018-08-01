01.08.2018 14:32
Владимир Иванов и Ивано Созонов, бадминтон. Фото championat.ru.
Иванов/Созонов выиграли, Сирант и Болотова/Давлетова уступили в матчах ЧМ по бадминтону
Российские спортсмены Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в третий круг чемпионата мира по бадминтону, который проходит в эти дни в китайском Нанкине. В среду россияне переиграли вьетнамский дуэт Бао Минх/Бао Дук Дуонг со счетом 2-0 (21:13, 21:14). В следующем раунде Иванов/Созонов сыграют с индонезийцами Маркусом Гидеоном/Кевином Сукамульо.
В мужском одиночном разряде россиянин Сергей Сирант не смог преодолеть барьер второго круга, проиграв японцу Кенте Нисимото 0-2 (15:21, 2:21). В женском парном разряде Екатерина Болотова/Алина Давлетова в матче второго круга потерпели поражение от хозяйкам турнира Чэнь Цингчэнь/Цзя Ифань - 0-2 (13:21, 14:21).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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