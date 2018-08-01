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Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018
01.08.2018 10:46
Бадминтон
Российские дуэты уступили в матчах второго дня чемпионата мира по бадминтону
Во вторник, 31 июля, российские бадминтонисты провели две встречи на чемпионате мира по бадминтону, который проходит в эти дни в китайском Нанкине.

Евгений Дремин и Евгения Димова проиграли в миксте фаворитам турнира китайцам Сывэй Чжэн/Яцюн Хуан  13:21, 10:21. 

Константин Абрамов/Александр Зинченко уступили представителям Германии Йонесу Ральфи Янсену/Йоше Цурвонне  15:21, 17:21.

«Эта немецкая пара хорошо знакома нашим игрокам – они трижды встречались с ними и пока не могут найти ключей в игре. Во второй партии казалось, что наши ребята начали выполнять тактическое задание, и игра была результативна, но это длилось недолго - чуть подустали, снизили скорость и все шансы пропали. В миксте, конечно, все шло под диктовку китайцев, сказывался высочайший класс этой пары», - прокомментировала встречи Клавдия Майорова, главный тренер сборной России.

По материалам Национальной федерации бадминтона России.
Города:
Нанкин
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/01/111025.html
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