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Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018
31.07.2018 09:29
Сергей Сирант, фото 25.rodina.news
Россияне стартовали на чемпионате мира по бадминтону в Китае
30 июля российские бадминтонисты провели стартовые встречи чемпионата мира по бадминтону, который проходит в китайском Нанкине.

Сергей Сирант переиграл Милана Лудика из Чехии со счетом 21:14, 21:16.

Владимир Мальков уступил эстонцу Раулю Мусту – 13:21, 21:15, 15:21.

Евгений Дрёмин и Евгения Димова одержали победу над представителями Тайваня Чин Яо Лу/ Кай Синь Чиан – 21:10, 21:18.

Родион Алимов и Алина Давлетова проиграли дуэту из Германии Питер Каэсбауэр/Ольга Конон – 7:21, 12:21.

Наталья Перминова потерпела поражение от датчанки Мие Бличфельд – 13:21, 9:21.

Евгения Косецкая проиграла представительнице Германии Фабьен Депре – 19:21, 16:21.

Екатерина Болотова/Алина Давлетова в парах обыграли спортсменок из США Ариэль Ли и Сидней Ли - 21:7, 21:9. 

Евгений Дремин и Денис Грачев уступили  дуэту из Тайваня Тинн Исриянет/Киттисак Намдаш – 15:21, 12:21.
Города:
Нанкин
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/31/111024.html
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