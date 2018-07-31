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Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018 В СЮЖЕТЕ Сергей Сирант, фото 25.rodina.news Россияне стартовали на чемпионате мира по бадминтону в Китае 30 июля российские бадминтонисты провели стартовые встречи чемпионата мира по бадминтону , который проходит в китайском Нанкине.

Сергей Сирант переиграл Милана Лудика из Чехии со счетом 21:14, 21:16.

Владимир Мальков уступил эстонцу Раулю Мусту – 13:21, 21:15, 15:21.

Евгений Дрёмин и Евгения Димова одержали победу над представителями Тайваня Чин Яо Лу/ Кай Синь Чиан – 21:10, 21:18.

Родион Алимов и Алина Давлетова проиграли дуэту из Германии Питер Каэсбауэр/Ольга Конон – 7:21, 12:21.

Наталья Перминова потерпела поражение от датчанки Мие Бличфельд – 13:21, 9:21.

Евгения Косецкая проиграла представительнице Германии Фабьен Депре – 19:21, 16:21.

Екатерина Болотова/Алина Давлетова в парах обыграли спортсменок из США Ариэль Ли и Сидней Ли - 21:7, 21:9.

Евгений Дремин и Денис Грачев уступили дуэту из Тайваня Тинн Исриянет/Киттисак Намдаш – 15:21, 12:21. Нанкин Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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