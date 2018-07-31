Сергей Сирант переиграл Милана Лудика из Чехии со счетом 21:14, 21:16.
Владимир Мальков уступил эстонцу Раулю Мусту – 13:21, 21:15, 15:21.
Евгений Дрёмин и Евгения Димова одержали победу над представителями Тайваня Чин Яо Лу/ Кай Синь Чиан – 21:10, 21:18.
Родион Алимов и Алина Давлетова проиграли дуэту из Германии Питер Каэсбауэр/Ольга Конон – 7:21, 12:21.
Наталья Перминова потерпела поражение от датчанки Мие Бличфельд – 13:21, 9:21.
Евгения Косецкая проиграла представительнице Германии Фабьен Депре – 19:21, 16:21.
Екатерина Болотова/Алина Давлетова в парах обыграли спортсменок из США Ариэль Ли и Сидней Ли - 21:7, 21:9.
Евгений Дремин и Денис Грачев уступили дуэту из Тайваня Тинн Исриянет/Киттисак Намдаш – 15:21, 12:21.