Новости



Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018. В СЮЖЕТЕ Водное поло Женская сборная России стала пятой, мужская седьмой на ЧЕ по водному поло Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате Европы по водному поло , который проходит в эти дни в Барселоне. В заключительной игре против итальянок россиянки одержали победу со счетом 14:8 (3:3, 5:3, 5:1, 1:1) . Золото континентального первенства завоевали спортсменки из Нидерландов, переигравшие в финале команду Греции.



Мужская сборная России завершила турнир на седьмом месте. В матче за седьмое место российские ватерполисты оказались сильнее венгров. Встреча завершилась со счетом 9:8 (2:1, 3:2, 3:1, 1:4). За звание чемпионов Европы будут бороться сборный Сербии и Испании. Барселона Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/29/111018.html