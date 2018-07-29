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Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018.
29.07.2018 09:11
Водное поло
Женская сборная России стала пятой, мужская седьмой на ЧЕ по водному поло
Российские ватерполистки заняли пятое место на чемпионате Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне. В заключительной игре против итальянок россиянки одержали победу со счетом 14:8 (3:3, 5:3, 5:1, 1:1) . Золото континентального первенства завоевали спортсменки из Нидерландов, переигравшие в финале команду Греции.

Мужская сборная России завершила турнир на седьмом месте. В матче за седьмое место российские ватерполисты оказались сильнее венгров. Встреча завершилась со счетом 9:8 (2:1, 3:2, 3:1, 1:4). За звание чемпионов Европы будут бороться сборный Сербии и Испании.
Города:
Барселона
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/29/111018.html
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