Владимир Мальков. Фото с сайта gtrk-saratov.ru

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бадминтону в Китае

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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