25.07.2018 15:48
Владимир Мальков. Фото с сайта gtrk-saratov.ru
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бадминтону в Китае
Объявлен состав сборной России по бадминтону на участие в чемпионате мира, который будет проходить с 30 июля по 5 августа в китайском Нанкине.
мужчины, одиночный разряд - Владимир Мальков, Сергей Сирант;
пары, мужчины - Иванов/Созонов; Евгений Дрёмин/Денис Грачёв, Константин Абрамов/Александр Зинченко;
пары, женщины - Екатерина Болотова/Алина Давлетова;
микст - Евгений Дрёмин/Евгения Димова, Родион Алимов/Алина Давлетова.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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