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Чемпионат мира по бадминтону. Китай - 2018
25.07.2018 15:48
Владимир Мальков. Фото с сайта gtrk-saratov.ru
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по бадминтону в Китае
Объявлен состав сборной России по бадминтону на участие в чемпионате мира, который будет проходить с 30 июля по 5 августа в китайском Нанкине.

мужчины, одиночный разряд - Владимир Мальков, Сергей Сирант;

женщины, одиночный разряд - Евгения Косецкая, Наталья Перминова;

пары, мужчины - Иванов/Созонов; Евгений Дрёмин/Денис Грачёв, Константин Абрамов/Александр Зинченко;

пары, женщины - Екатерина Болотова/Алина Давлетова;

микст - Евгений Дрёмин/Евгения Димова, Родион Алимов/Алина Давлетова.
Города:
Нанкин
Персоны:
Перминова Наталья, Иванов Владимир Александрович, Созонов Иван Андреевич
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/25/111009.html
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