Водное поло

Российские ватерполистки проиграли сборной Греции в четвертьфинале чемпионата Европы

Женская сборная России потерпела поражение от команды Греции в четвертьфинальному матче чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне.





Поединок проходил в среду и закончился победой представительниц Греции со счетом 11:10 (0:1, 2:0, 2:2, 2:3, 5:4).



