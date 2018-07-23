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Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018. В СЮЖЕТЕ водное поло Мужская сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по водному поло Российские ватерполисты оформили выход в четвертьфинал чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне.

В матче первого раунда плей-офф сборная России нанесла поражение команде Франции со счетом 12:9 (4:1, 4:1, 2:4, 2:3).

В четвертьфинале сборная России во вторник сыграет против итальянцев. Барселона Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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