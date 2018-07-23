водное поло, фото с ruvr.ru

Российские ватерполистки уступили команде Испании, но вышли в 1/4 чемпионата Европы

Женская сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти в Барселоне.





Встреча проходила в субботу и закончилась со счетом 12:11 в пользу испанской команды.



