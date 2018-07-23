23.07.2018 13:41
водное поло, фото с ruvr.ru
Российские ватерполистки уступили команде Испании, но вышли в 1/4 чемпионата Европы
Женская сборная России потерпела поражение от команды Испании в матче группового этапа чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти в Барселоне.
Встреча проходила в субботу и закончилась со счетом 12:11 в пользу испанской команды.
В матче 1/4 финала турнира команда России встретится со сборной Греции. Встреча пройдет в понедельник, 23 июля.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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