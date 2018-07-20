На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Перетягивание каната
Парашютный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Перетягивание каната
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
20.07.2018 14:29
Фото https://tverisport.ru/
В Твери прошел чемпионат области по перетягиванию каната
15 июля в Твери состоялся первый чемпионат области по перетягиванию каната, который организовало  региональное отделение Всероссийской федерации перетягивания каната. Дебютный чемпионат собрал девять команд. Четыре из них (по восемь участников в каждой) выступили в категории «Мужские команды общим весом до 720 кг», остальные соперничали за лидерство среди «смешанных команд общим весом до 600 кг» (четыре мужчины+четыре женщины).



Одна из самых мощных по весу мужских команд – «Валдай-3» (УФСИН) – смогла завоевать лишь бронзовые медали. Серебро в этой номинации досталось команде ВА ВКО имени Жукова-1. Чемпионский титул завоевала богатырская дружина СК «Радуга», в составе которой выступило несколько участников чемпионата России. Обладателями золотых медалей и первыми чемпионами Тверской области стали Иван Зайцев, Максим Федотов, Владислав Дипков, Илья Гринев, Михаил Смирнов, Игорь Кервалидзе, Артем Петров и Иван Воробьев.

Среди смешанных команд золото опять взяли опытные и техничные спортсмены СК «Радуга» – Роман Оспельников, Анна Паламаренко, Кристина Чикурова, Кристина Ляшенко, Иван Воробьев, Марина Кадач, Игорь Кервалидзе и Артем Петров. Зато серебро здесь завоевала команда «Культурная», в составе которой выступили представители Академии единоборств и кросс-фита «Валдай» – Артем Лумпов, Давид Екимян, Ольга Осипова, Никита Куликов, Влада Тарасова, Александр Петухов, Вера Жданко и Екатерина Юдакова. В упорной борьбе «валдайцы» обошли бронзовых призеров из ВА ВКО имени Жукова.

Источник https://tverisport.ru/
Города:
Тверь
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/20/111000.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
20.07.2018 14:29
В Твери прошел чемпионат области по перетягиванию каната
12.07.2018 16:51
На Республиканских сельских играх в Удмуртии состоялся турнир по перетягиванию каната
05.07.2018 12:06
Команда ГБУ МО «СШОР по хоккею» стала победителем турнира по перетягиванию каната в рамках фестиваля «Русский мир»
05.04.2018 09:46
Стали известны чемпионы России 2018 по перетягиванию каната
29.03.2018 10:29
В Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по перетягиванию каната
21.03.2018 12:47
Команды РГУФК и РГАУ-МСХА стали победителями турнира по перетягиванию каната рамках XXX Московских Студенческих Спортивных Игр
31.01.2018 14:43
Дагестанские спортсмены стали победителями чемпионата СКФО по перетягиванию каната
Все новости
Сюжеты
В мире. Всемирные игры. Вроцлав - 2017 (Польша)
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
В мире. Спорт для всех
Публикации
26.10.2017 15:04
Перетягивание каната в окружении национальных видов спорта. ВФМС - 2017.
06.12.2012 15:08
Чемпионат России 2012 и семинар для судей в Санкт-Петербурге
Фото и видео
04.04.2018 14:12
Фото. Перетягивание каната. Чемпионат России - 2018.
31.01.2018 14:32
Фото. Перетягивание каната. Чемпионат СКФО - 2018
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 