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В Твери прошел чемпионат области по перетягиванию каната

15 июля в Твери состоялся первый чемпионат области по перетягиванию каната, который организовало региональное отделение Всероссийской федерации перетягивания каната. Дебютный чемпионат собрал девять команд. Четыре из них (по восемь участников в каждой) выступили в категории «Мужские команды общим весом до 720 кг», остальные соперничали за лидерство среди «смешанных команд общим весом до 600 кг» (четыре мужчины+четыре женщины).













Одна из самых мощных по весу мужских команд – «Валдай-3» (УФСИН) – смогла завоевать лишь бронзовые медали. Серебро в этой номинации досталось команде ВА ВКО имени Жукова-1. Чемпионский титул завоевала богатырская дружина СК «Радуга», в составе которой выступило несколько участников чемпионата России. Обладателями золотых медалей и первыми чемпионами Тверской области стали Иван Зайцев, Максим Федотов, Владислав Дипков, Илья Гринев, Михаил Смирнов, Игорь Кервалидзе, Артем Петров и Иван Воробьев.





Среди смешанных команд золото опять взяли опытные и техничные спортсмены СК «Радуга» – Роман Оспельников, Анна Паламаренко, Кристина Чикурова, Кристина Ляшенко, Иван Воробьев, Марина Кадач, Игорь Кервалидзе и Артем Петров. Зато серебро здесь завоевала команда «Культурная», в составе которой выступили представители Академии единоборств и кросс-фита «Валдай» – Артем Лумпов, Давид Екимян, Ольга Осипова, Никита Куликов, Влада Тарасова, Александр Петухов, Вера Жданко и Екатерина Юдакова. В упорной борьбе «валдайцы» обошли бронзовых призеров из ВА ВКО имени Жукова.