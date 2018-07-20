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Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018.
20.07.2018 13:52
Водное поло
Россиянки потерпели поражение от команды Венгрии в матче ЧЕ по водному поло
Женская сборная России уступила ватерполисткам из Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Барселоне.
Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 8:7 в пользу венгерской сборной.
Следующий матч россиянки проведут в субботу против команды Испании.
Города:
Барселона
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/20/110999.html
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