Водное поло

Россиянки потерпели поражение от команды Венгрии в матче ЧЕ по водному поло

Женская сборная России уступила ватерполисткам из Венгрии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Барселоне.





Встреча состоялась в четверг и завершилась со счетом 8:7 в пользу венгерской сборной.