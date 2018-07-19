19.07.2018 13:56
водное поло
Мужская сборная России уступила сербам в матче чемпионата Европы по водному поло
Российские ватерполисты потерпели поражение от сборной Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Барселоне.
Поединок состоялся в среду и завершился со счетом 11:9 (3:2, 3:3, 3:1, 2:3) в пользу представителей Сербии.
Следующую встречу россияне проведут в пятницу против команды Румынии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/19/110997.html