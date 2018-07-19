водное поло

Мужская сборная России уступила сербам в матче чемпионата Европы по водному поло

Российские ватерполисты потерпели поражение от сборной Сербии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Барселоне.





Поединок состоялся в среду и завершился со счетом 11:9 (3:2, 3:3, 3:1, 2:3) в пользу представителей Сербии.



