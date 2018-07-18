Водное поло

Российские ватерполистки переиграли команду Германии в матче чемпионата Европы

Женская сборная России по водному поло одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Барселоне.





Встреча состоялась во вторник и закончилась победой россиянок со счетом 27:5 (5:2, 7:1, 7:1, 8:1).



