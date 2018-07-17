Водное поло, фото visualrian.ru

Мужская сборная России стартовала с победы на чемпионате Европы по водному поло

Российские ватерполисты одержали победу над сборной Словакии в стартовом матче чемпионата Европы по водному поло среди мужских команд, который проходит в эти дни в Барселоне.





Встреча состоялась во вторник и завершилась победой россиян со счетом 12:6 (3:1, 2:1, 5:1, 2:3).



