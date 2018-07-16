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Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018.
16.07.2018 08:41
Водное поло
Сборная России одержала победу над сербскими ватерполистками в матче ЧЕ
Женская сборная России выиграла у команды Сербии в матче группового чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне.
Матч группы В проходил во воскресенье и закончился победой россиянок со счетом 27:2 (6:1, 8:0, 3:1, 10:0).
Следующую встречу российские ватерполистки проведут во вторник против команды Германии.
Города:
Барселона
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/16/110994.html
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