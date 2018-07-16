Водное поло

Сборная России одержала победу над сербскими ватерполистками в матче ЧЕ

Женская сборная России выиграла у команды Сербии в матче группового чемпионата Европы по водному поло, который проходит в эти дни в Барселоне.





Матч группы В проходил во воскресенье и закончился победой россиянок со счетом 27:2 (6:1, 8:0, 3:1, 10:0).



