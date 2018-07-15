15.07.2018 08:25
водное поло, фото с ruvr.ru
Россиянки переиграли турчанок в стартовом матче ЧЕ по водному поло
Российские ватерполистки обыграли команду Турции в первой встрече чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Барселоне.
Матч группы В состоялся в субботу и завершился со счетом 35:4 (9:1, 10:2, 10:0, 6:1) в пользу россиянок.
Сегодня россиянки встретятся со спортсменками из Сербии.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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