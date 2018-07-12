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12.07.2018 16:51
На Республиканских сельских играх в Удмуртии состоялся турнир по перетягиванию каната
С 3 по 8 июля в селе Киясово Удмуртской Республики прошли 27-е Республиканские сельские спортивные игры. Около 1500 участников из 25 муниципальных образований Республики соревновались в лёгкой атлетике, гиревом спорте, мини-лапте, армспорту,  дзюдо, триатлону, вольной борьбе, городкам, волейболу, мини-футболу, городошному спорту, настольному теннису и перетягиванию каната.      

Самым зрелищным стал турнир по перетягиванию каната, а присутствие почти 3 тысяч зрителей добавило энергетики турниру. Команды соревновались в весовой категории до 680 кг. В связи с большим количеством команд турнир прошел по системе до двух поражений с выбыванием. Всего было проведено 35 поединков. 

Победителями турнира стали спортсмены из Грахово, второе место заняла команда Мало-Пургинского района, замкнули тройку призеров представители Завьяловского района.
Города:
Киясово
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/12/110991.html
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