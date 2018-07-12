На Республиканских сельских играх в Удмуртии состоялся турнир по перетягиванию каната

С 3 по 8 июля в селе Киясово Удмуртской Республики прошли 27-е Республиканские сельские спортивные игры. Около 1500 участников из 25 муниципальных образований Республики соревновались в лёгкой атлетике, гиревом спорте, мини-лапте, армспорту, дзюдо, триатлону, вольной борьбе, городкам, волейболу, мини-футболу, городошному спорту, настольному теннису и перетягиванию каната.





Самым зрелищным стал турнир по перетягиванию каната, а присутствие почти 3 тысяч зрителей добавило энергетики турниру. Команды соревновались в весовой категории до 680 кг. В связи с большим количеством команд турнир прошел по системе до двух поражений с выбыванием. Всего было проведено 35 поединков.



