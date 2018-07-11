На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Волейбол
Водное поло
Перетягивание каната
Го
Поло (конное поло)
Бильярд
Пляжный футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Водное поло
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
В СЮЖЕТЕ

Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018.
11.07.2018 09:06
Водное поло
Стал известен состав женской сборной России по водному поло на чемпионат Европы 2018
Пресс-служба Федерации водного поло России обнародовала состав женской сборной команды России для участие в чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 28 июля в Барселоне.

На турнире выступят Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова, Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.

Состав мужской сборной команды России будет объявлен позднее.
Города:
Барселона
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/11/110988.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
11.07.2018 09:06
Стал известен состав женской сборной России по водному поло на чемпионат Европы 2018
27.05.2018 10:44
Казанский "Синтез" стал бронзовым призером чемпионата России по водному поло
10.05.2018 13:47
Московское "Динамо" проиграло хорватскому "Юг Дубровнику" в матче ватерпольной Лиги чемпионов
21.04.2018 20:15
Российская команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" выиграла Евролигу по водному поло
09.04.2018 13:40
Ватерполистки клуба "Кинеф-Сургутнефтегаз" вновь завоевали Кубок России
28.03.2018 16:45
Женская сборная России переиграла голландок в матче предварительного раунда Мировой лиги по водному поло
26.03.2018 22:19
Ватерполистки сборной России не смогли выиграть Кубок Европы
Все новости
Сюжеты
В мире. XXIX Всемирная летняя Универсиада. Тайбэй - 2017
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта. Казань - 2015
Мировая лига по водному поло 2015 (мужчины/женщины)
Чемпионат Европы по водному поло. Венгрия-2014
Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018.
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
22.08.2008 11:45
Фото. Пекин 2008. Водное поло
11.08.2008 19:14
Фото. Пекин 2008. Водное поло. Женщины. Италия 9-8 Россия
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 