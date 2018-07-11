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Чемпионат Европы по водному поло. Барселона - 2018. В СЮЖЕТЕ Водное поло Стал известен состав женской сборной России по водному поло на чемпионат Европы 2018 Пресс-служба Федерации водного поло России обнародовала состав женской сборной команды России для участие в чемпионате Европы, который пройдет с 14 по 28 июля в Барселоне.

На турнире выступят Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова, Анна Тимофеева, Анастасия Симанович, Мария Борисова, Вероника Вахитова, Наталья Чурзина, Алена Сержантова, Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Дарья Рыжкова, Эльвина Каримова, Ольга Горбунова.

Состав мужской сборной команды России будет объявлен позднее. Барселона Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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