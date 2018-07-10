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10.07.2018 13:06
Всероссийский Го-конгресс состоялся в Тульской области
В Тульской области завершился Всероссийский Го-конгресс, который собрал за игровыми столами более 150 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Тулы, Челябинска, Казани, Якутска, Кирова.
 
В рамках конгресса состоялось сразу четыре всероссийских турнира: финал командного первенства России до 12 лет, финал командного чемпионата России, Всероссийский блиц-турнир и Кубок России.
 
Большого успеха добился Тимур Санкин, Гроссмейстер России, двукратный чемпион Европы в командном зачете (2005, 2014), чемпион России по Го 2013 года, тренер детского Го-клуба «Лидер», Президент Московской Федерации Го. Двойным успехом Тимура Санкина можно назвать выступление московских команд на Го-конгрессе. Тимур выиграл Чемпионат России в команде и в первом же Командном первенстве России до 12 лет победили его ученики.

Итак, чемпион России – команда Москвы в составе: Игорь Бурнаевский, Тимур Санкин, Вячеслав Каймин, Андрей Кашаев, Ким Шахов, Савва Мезин. Второе место у команды Санкт-Петербурга, третье – у Татарстана, замкнула четверку команда Карелии.
 
В Командном первенстве России до 12 лет первое место также заняла команда Москвы в составе: Ярослав Крайнов, Егор Лавров, Алексей Игонин, Олег Нагорнов. Второе место у команды Пермского края, третье – у команды Татарстана, четвертое – у команды Московской области.
 
В личных соревнованиях московские спортсмены также заняли призовые места. Победителем блиц-турнира стал Дмитрий Сурин из Санкт-Петербурга, на втором месте - Игорь Бурнаевский, на третьем – Вячеслав Каймин (оба из Москвы).
 
Кубок России выиграл Андрей Кульков, представитель Казани. Серебряную награду завоевал Антон Черных из подмосковного Жуковского, а бронзовую – москвич Игорь Бурнаевский.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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