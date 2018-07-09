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09.07.2018 13:32
Фото krasnoyarsk.bezformata.ru
Женская сборная России впервые в истории выиграла Кубок Европы по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу стала победителем розыгрыша Кубка Европы по пляжному футболу, проходившего в португальском городе Назаре. 

В финале россиянки со счетом 2:0 переиграли команду Испании. Авторами голов стали Анна Чернякова и Марина Федорова.

Отметим, что женская сборная России по пляжному футболу была создана две недели назад.
Города:
Назаре
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/09/110986.html
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