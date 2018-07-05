Команда ГБУ МО «СШОР по хоккею» стала победителем турнира по перетягиванию каната в рамках фестиваля «Русский мир»

30 июня на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде прошли соревнования по перетягиванию каната в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», ставший частью программы гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018.











