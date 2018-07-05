05.07.2018 12:06
Команда ГБУ МО «СШОР по хоккею» стала победителем турнира по перетягиванию каната в рамках фестиваля «Русский мир»
30 июня на Благовещенском поле в Сергиевом Посаде прошли соревнования по перетягиванию каната в рамках фестиваля национальных видов спорта «Русский мир», ставший частью программы гостеприимства чемпионата мира по футболу-2018.
В турнире, который проводило отделение Всероссийской федерации по перетягиванию каната по Московской области, принимали участие 16 команд из городских образований и районов МО. Победителем стали спортсмены ГБУ МО «СШОР по хоккею» (г. Мытищи), второе место заняли представители Дзержинского городского округа, тройку призеров замкнула команда Подольского городского округа.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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