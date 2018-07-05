Российская команда по бадминтону "Приморье" вновь стала обладателем Кубка европейских чемпионов, розыгрыш которого завершился 23 июня в Польше. За победу в этом турнире боролось 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны.
В начале турнира прошел групповой этап соревнований, после которого два лучших коллектива из каждой группы выходили в плей-офф. На этом этапе «Приморье» показало стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.
В четвертьфинале была одержана победа над командой из Чехии, а затем повержены французы с одинаковым счетом – 3:0.
В финальном матче «Приморью» противостояла еще одна французская команда – Chambly Oise. В этот раз французам удалось взять только одно очко в женском одиночном разряде, а матч закончился с результатом 3:1.
По материалам Федерации бадминтона Приморья.