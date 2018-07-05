Фото Mark Phelan for Badminton Europe

Российская команда "Приморье" выиграла Кубок европейских чемпионов по бадминтону

Российская команда по бадминтону "Приморье" вновь стала обладателем Кубка европейских чемпионов, розыгрыш которого завершился 23 июня в Польше. За победу в этом турнире боролось 14 лучших команд Европы, каждая из которых является чемпионом своей страны.





В начале турнира прошел групповой этап соревнований, после которого два лучших коллектива из каждой группы выходили в плей-офф. На этом этапе «Приморье» показало стопроцентный результат, переиграв команды из Испании, Польши и Люксембурга и вышло в финальную часть розыгрыша Кубка с первого места.





В четвертьфинале была одержана победа над командой из Чехии, а затем повержены французы с одинаковым счетом – 3:0.





В финальном матче «Приморью» противостояла еще одна французская команда – Chambly Oise. В этот раз французам удалось взять только одно очко в женском одиночном разряде, а матч закончился с результатом 3:1.



