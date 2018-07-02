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02.07.2018 13:27
Владимир Крамник
Крамник и Карякин сохранили позиции в десятке рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE)
Российские шахматисты Владимир Крамник и Серей Карякин входят в десятку обновленного рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).

Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место с результатом 2773 очка. Владимир Крамник остался на пятой строчке (2792). Кроме них в топ-20 рейтинга входят россияне Александр Грищук (14-е место, 2766), Ян Непомнящий (15, 2757), Петр Свидлер (16, 2753), Дмитрий Яковенко (18, 2749). Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2842). Вторым идет американец Фабиано Каруана (2822), третьим — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801).

В женском рейтинге россиянки Екатерина Лагно (2556), Александра Костенюк (2552) и Валентина Гунина (2527) занимают четвертое, пятое и шестое места соответственно. Лидирует китаянка Хоу Ифань (2658).
Персоны:
Карякин Сергей Александрович, Костенюк Александра Константиновна
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/07/02/110977.html
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