Владимир Крамник

Крамник и Карякин сохранили позиции в десятке рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE)

Российские шахматисты Владимир Крамник и Серей Карякин входят в десятку обновленного рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE).





Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место с результатом 2773 очка. Владимир Крамник остался на пятой строчке (2792). Кроме них в топ-20 рейтинга входят россияне Александр Грищук (14-е место, 2766), Ян Непомнящий (15, 2757), Петр Свидлер (16, 2753), Дмитрий Яковенко (18, 2749). Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2842). Вторым идет американец Фабиано Каруана (2822), третьим — азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2801).



