В «Московском поло клубе» пройдет турнир «Золотой Кубок России»

1 июля «Московский поло клуб» проведет третий турнир летнего игрового сезона 2018 года «Золотой Кубок России», котором примут участие команда «Московского поло клуба» и команда «Сигнет».











