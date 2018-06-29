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29.06.2018 08:55
В «Московском поло клубе» пройдет турнир «Золотой Кубок России»
1 июля «Московский поло клуб» проведет третий турнир летнего игрового сезона 2018 года «Золотой Кубок России», котором примут участие команда «Московского поло клуба» и команда «Сигнет». 



В состав команд войдут лучшие российские игроки, а также профессионал из Аргентины. Всего на сезон запланированы 6 матчей, следующие пройдут 21 июля, 12 и 26 августа.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/29/110974.html
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