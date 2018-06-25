Новости Сергей Карякин, фото mediarepost.ru Россиянин Сергей Карякин занял второе место на втором этапе Grand Chess Tour Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял второе место в итоговой таблице второго этапа Grand Chess Tour, прошедшего в Париже, после соревнований в блице и рапиде.



Карякин, в субботу набравший в первый день соревнований по блицу 6,5 очка, в воскресенье добавил к ним 4 балла и вместе с французом Максимом Вашье-Лагравом разделил третье место в турнире по блицу следом за американцем Хикару Накамурой (12 очков) и Левоном Ароняном из Армении (11).



По итогам двух видов программы первое место на этапе занял Накамура, набрав 23 (12 в блице + 11 в рапиде) очка. В активе Карякина 21,5 (10,5+11) балла, третьим стал еще один американец Уэсли Со с 21 (9+12) очком. Россияне Александр Грищук и Владимир Крамник заняли, соответственно, седьмое и 10-е места. Грищук набрал 16 (9+7) очков, а Крамник - 13 (6+7) баллов.



По итогам двух этапов в таблице Grand Chess Tour лидирует Со с 21 очком в активе, второе место занимает Накамура (20), Карякин идет третьим (19). Грищук с 9 очками занимает шестое место.

Источник Р-Спорт.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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