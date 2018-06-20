16 июня в «Московском поло клубе» состоялся «Серебряный Кубок». В рамках турнира было сыграно 4 чаккера. Участниками матча стали команда «Целеево гольф и поло клуб» и команда «Московский поло клуб». Со счетом 8:6 в турнире победу одержала команда «Московского поло клуба». В состав команды «Целеево гольф и поло клуба» вошли Игорь Кузнецов, Алена Чехова, Эрнан Траверсо Лаклуа и Егор Заостровцев. Команда «Московского поло клуба» была представлена, Борисом Асоевым, Алексеем Родзянко, Дмитрием Козаченко и Михаилом Родзянко. Лучшим игроком назван Борис Асоев. Лучшей лощадью признали Солину (владелец Алексей Родзянко).













Это был второй чемпионат летнего игрового сезона 2018 года. Впереди еще 4 турнира, которые намечены на 1, 21 июля и 12, 25 августа. Все матчи сезона подключены к международной системе гандикапов, отражающих уровень игрока и влияющих на возможность участвовать в крупных международных состязаниях.



