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20.06.2018 21:05
В «Московском поло клубе» прошел турнир по конному поло «Серебряный Кубок»
16 июня в «Московском поло клубе» состоялся «Серебряный Кубок». В рамках турнира было сыграно 4 чаккера. Участниками матча стали команда «Целеево гольф и поло клуб» и команда «Московский поло клуб». Со счетом 8:6 в турнире победу одержала команда «Московского поло клуба». В состав команды «Целеево гольф и поло клуба» вошли Игорь Кузнецов, Алена Чехова, Эрнан Траверсо Лаклуа и Егор Заостровцев. Команда «Московского поло клуба» была представлена, Борисом Асоевым, Алексеем Родзянко, Дмитрием Козаченко и Михаилом Родзянко. Лучшим игроком назван Борис Асоев. Лучшей лощадью признали Солину (владелец Алексей Родзянко). 



Это был второй чемпионат летнего игрового сезона 2018 года. Впереди еще 4 турнира, которые намечены на 1, 21 июля и 12, 25 августа. Все матчи сезона подключены к международной системе гандикапов, отражающих уровень игрока и влияющих на возможность участвовать в крупных международных состязаниях.


Персоны:
Родзянко Михаил Алексеевич
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/20/110968.html
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