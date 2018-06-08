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08.06.2018 14:16
Сборная МВД выиграла Кубок президента России по самбо
Сборная Министерства внутренних дел впервые выиграла Кубок президента России, победив в финале трехкратного обладателя титула команду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации со счетом 5:4. Турнир проходил в УСЗК РГУФКСМИТ . 

В соревнованиях в формате "стенка на стенку" приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сборная ВДВ и "Динамо-24".

Также в пятницу на аллее славы ГЦОЛИФК состоялась торжественная церемония открытия бюста Евгения Чумакова - четырехкратного чемпиона СССР по самбо и выдающегося тренера, воспитавшего около 60 чемпионов и призеров страны.

Турнир проводится с 2007 года, первые пять лет он проходил среди лучших сборных мира, затем соревнования сменили международный статус на всероссийский.

Источник: ИТАР-ТАСС
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/06/08/110959.html
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