Сборная МВД выиграла Кубок президента России по самбо

Сборная Министерства внутренних дел впервые выиграла Кубок президента России, победив в финале трехкратного обладателя титула команду Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации со счетом 5:4. Турнир проходил в УСЗК РГУФКСМИТ .





В соревнованиях в формате "стенка на стенку" приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, сборная ВДВ и "Динамо-24".





Также в пятницу на аллее славы ГЦОЛИФК состоялась торжественная церемония открытия бюста Евгения Чумакова - четырехкратного чемпиона СССР по самбо и выдающегося тренера, воспитавшего около 60 чемпионов и призеров страны.





Турнир проводится с 2007 года, первые пять лет он проходил среди лучших сборных мира, затем соревнования сменили международный статус на всероссийский.



