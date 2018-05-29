Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол

"Локомотив" и "Кристалл" выиграли во втором туре КЕЧ по пляжному футболу

Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл" одержали победы во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.





"Локомотив", играющий в группе E, со счетом 7:0 разгромил бельгийский "Вамос" и вышел в плей-офф, а "Кристалл" из квартета H нанес поражение украинскому клубу "Артур Мьюзик" - 3:1.



