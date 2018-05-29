На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Современное пятиборье
Здоровый образ жизни
Стрельба из лука
Гандбол
Пляжный футбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Пляжный футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
29.05.2018 21:18
Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол
"Локомотив" и "Кристалл" выиграли во втором туре КЕЧ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл" одержали победы во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

"Локомотив", играющий в группе E, со счетом 7:0 разгромил бельгийский "Вамос" и вышел в плей-офф, а "Кристалл" из квартета H нанес поражение украинскому клубу "Артур Мьюзик" - 3:1.

"Звезда" из Санкт-Петербурга во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов среди женских команд обыграла польский "АЗС Юам" со счетом 6:2 и пробилась в 1/8 финала.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/29/110952.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
29.05.2018 21:18
"Локомотив" и "Кристалл" выиграли во втором туре КЕЧ по пляжному футболу
17.05.2018 22:21
Санкт-петербургский "Кристалл" стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу
24.04.2018 22:30
Российский "Кристалл" выиграл международный турнир по пляжному футболу Inter Cup
06.11.2017 13:56
Сборная России заняла четвертое место на Межконтинентальном кубке по пляжному футболу
02.11.2017 15:43
Россияне и иранцы вышли в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
18.09.2017 16:56
Сборная России выиграла Суперфинал Евролиги по пляжному футболу
31.07.2017 13:26
Сборная России выиграла домашний этап и вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу
Все новости
Сюжеты
Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу. Италия - 2015
Межконтинентальный кубок по пляжному футболу. ОАЭ - 2014
Чемпионат мира по пляжному футболу
Евролига по пляжному футболу - 2014
Чемпионат мира по пляжному футболу. Португалия - 2015
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 