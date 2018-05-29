29.05.2018 21:18
Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол
"Локомотив" и "Кристалл" выиграли во втором туре КЕЧ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" и санкт-петербургский "Кристалл" одержали победы во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
"Локомотив", играющий в группе E, со счетом 7:0 разгромил бельгийский "Вамос" и вышел в плей-офф, а "Кристалл" из квартета H нанес поражение украинскому клубу "Артур Мьюзик" - 3:1.
"Звезда" из Санкт-Петербурга во втором туре группового этапа Кубка европейских чемпионов среди женских команд обыграла польский "АЗС Юам" со счетом 6:2 и пробилась в 1/8 финала.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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