Новости Чеховские медведи Гандболисты "Чеховских медведей" в восьмой раз завоевали Кубок России "Чеховские медведи" в восьмой раз стали обладателями Кубка России по гандболу среди мужских команд, переиграв в финале "Спартак" (Москва).

Финальная встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 26:24 (11:13) в пользу команды Владимира Максимова. Подмосковная команда ранее завоевывала трофей в 2009-2013, 2015 и 2016 годах.

Ранее в матче за третье место "СГАУ-Саратов" победил краснодарский СКИФ (30:26). Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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