ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Водное поло
Современное пятиборье
Муай тай
Самбо
Стрельба из лука
Гандбол
Миниволей
Футбол
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
27.05.2018 12:29
Чеховские медведи
Гандболисты "Чеховских медведей" в восьмой раз завоевали Кубок России
"Чеховские медведи" в восьмой раз стали обладателями Кубка России по гандболу среди мужских команд, переиграв в финале "Спартак" (Москва).
Финальная встреча, прошедшая в пятницу в Москве, завершилась со счетом 26:24 (11:13) в пользу команды Владимира Максимова. Подмосковная команда ранее завоевывала трофей в 2009-2013, 2015 и 2016 годах.
Ранее в матче за третье место "СГАУ-Саратов" победил краснодарский СКИФ (30:26).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/27/110950.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
27.05.2018 12:29
Гандболисты "Чеховских медведей" в восьмой раз завоевали Кубок России
18.04.2018 16:33
Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в "Финал четырех" ЛЧ
05.04.2018 20:47
Определились все команды-участницы полуфиналов чемпионата России по гандболу среди женщин
13.03.2018 21:09
Гандболистки "Лады" завершили выступление в Кубке EHF
04.03.2018 12:38
Гандболистки "Ростов-Дона" вновь переиграли словенский "Крим" в матче Лиги чемпионов
22.02.2018 13:41
Гандболисты "Динамо-Виктор" вышли в четвертьфинал Кубка вызова
12.02.2018 20:34
"Ростов-Дона" сыграл вничью с клубом "ЦСМ Бухарест" в гандбольной Лиге чемпионов
Все новости
Сюжеты
Чемпионат Европы 2014
Чемпионат Европы по гандболу (женщины). Венгрия/Хорватия - 2014
В мире
.
XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото
.
Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото
.
Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров