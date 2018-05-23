В интернете создано большое количество букмекерских сервисов, которые принимают ставки не только на лучшие спортивные события, но и политические, финансовые или культурные мероприятия. Не все из них оказываются добропорядочными ресурсами.

Именно поэтому в России был создан Центр учета приема интернет ставок, сокращенно ЦУПИС. Эта государственная организация, которая призвана регулировать взаимоотношения и денежные движения между сторонами букмекерских услуг.

ЦУПИС всегда ли выгодно

Сотрудничество с ЦУПИС имеет ряд своих особенностей. Например, все денежные поступления облагаются налогом в размере ПДФО. Кроме того, количество финансовых компаний, с которыми заключены партнерские соглашения, не достаточно обширно. Да и вступление в ряды ЦУПИС совсем не гарантирует, что сервис будет лучшим и удобным.

Некоторые букмекерские конторы, которые занимают лучшие рейтинговые позиции, согласились работать в правовом поле государственного регулирования, но некоторые ресурсы предпочли перерегистрировать свои фирмы за рубежом. Это не было связано с их правонарушениями или незаконными заработками. Скорее всего, букмекеры побоялись оттока пользователей из-за налоговых обязательств.

Как выбрать лучшую букмекерскую контору

В данный момент на территории Российской Федерации букмекеры образовали два разделения: БК, работающие с ЦУПИС, и БК, которые не работают через ЦУПИС.

Лучшие букмекерские конторы остаются популярными среди любителей беттинга, даже, если они не сотрудничают с «Центром учета приема интернет ставок». В категорию «лучших» попадают конторы, которые, прежде всего, заслужили доверие пользователей, благодаря своей длинной и положительной истории и хорошим отзывам участников ставок.

Вот несколько основных критериев, по которым можно выбирать лучшие БК:

длительность существования проекта и репутация;

удобство пополнения и вывода денежных средств с интернет-портала;

интерфейс ресурса;

качество и конкурентность продуктов компании;

отзывы и комментарии пользователей.

Что отмечают игроки в положительных отзывах о лучших букмекерских конторах

33% занимают оценки букмекерских продуктов:

широта линий;

высокие максимумы;

высокие коэффициенты;

удобный интерфейс;

наличие мобильного приложения.

бонусы (список у которых есть бездепозитный бонус за регистрацию, смотрите тут)

29 % приходится на финансовую деятельность ресурса:

быстро ли выплачиваются выигрыши;

как много способов оплаты предусмотрено.

19% отзывы по работе группы поддержки: насколько вежливо общение и оперативны ответы и еще 19 % приходится на безопасность, надежность, справедливость и толерантность рабочей конторы.





Лучшие букмекерские конторы не ЦУПИС в 2018 году

Ниже мы приведем небольшой список лучших букмекерских контор, которые не связаны с ЦУПИС, но имеют положительные отзывы пользователей:





БК «1Хбет»

Организация существует с 2007 года, имеет более 400 тысяч пользователей. Это интернет-проект, который позволяет делать ставки в любое время дня и ночи на очень многочисленные виды спорта и турниры.

На сайте имеется конкурентная линия, в которой представлены лучшие спортивные направления, коэффициенты могут доходить до 1,97. Есть профессиональный уровень ставок.

БК считается лучшей для начинающих игроков, так как имеет хорошо продуманный и понятный интерфейс и оперативную службу поддержки.

БК «888 Спорт»

Хоть данная организация и не имеет российской лицензии, ее акции торгуются на Лондонской бирже, что повышает доверие к сервису. Средняя маржа ставок - 4-8 процентов, в зависимости от лиги и популярности события, есть ставки-live на спорт по ходу события. Ресурс не предоставляет возможности делать ставки на тотализатор.

В интернете есть много отзывов об этом портале, все в основном, положительные.

БК «32Ред»

Этот сайт работает с 2002 года. Британский оператор спортивного беттинга 32Red имеет Гибралтарскую регистрацию и лицензию. Акции этой организации также представлены на бирже Лондона, в игровом бизнесе ресурс имеет высокую репутацию.

Команда постоянно проводит различные рекламные акции, разыгрывает бонусы, призы, чем также повышает уровень своей привлекательности для игроков. Выплаты можно забирать в американских долларах (USD), евро (EUR) или фунтах стерлингов (GBP)





БК Sportingbet

Команда работает с 1998 года, имеет многочисленные лицензии (Кюрасао, Великобритании, Канады, Мальты и др.). На ее сайте более 700 тысяч зарегистрированных пользователей.

Начиналась деятельность организации в Штатах, но после ужесточения местного игрового контроля, была переориентирована на Европу и страны СНГ.

Sportingbet не может похвастаться высокими коэффициентами, но зато стабильно выплачивает заработки и предлагает всевозможные бонусные поощрения. Есть футбольный тотализатор и виртуальные состязания.





Источник: football-prognozi.ru



