На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Вертолетный спорт
Гребля на байдарках и каноэ
Самбо
Миниволей
Муай тай
Го
Футбол
Танцевальный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.05.2018 09:48
Лучшие букмекерские конторы не ЦУПИС

В интернете создано большое количество букмекерских сервисов, которые принимают ставки не только на лучшие спортивные события, но и политические, финансовые или культурные мероприятия. Не все из них оказываются добропорядочными ресурсами.

Именно поэтому в России был создан Центр учета приема интернет ставок, сокращенно  ЦУПИС. Эта государственная организация, которая призвана регулировать взаимоотношения и денежные движения между сторонами букмекерских услуг.

ЦУПИС всегда ли выгодно

Сотрудничество с ЦУПИС имеет ряд своих особенностей. Например, все денежные поступления облагаются налогом в размере ПДФО. Кроме того, количество финансовых компаний, с которыми заключены партнерские соглашения, не достаточно обширно. Да и вступление в ряды ЦУПИС совсем не гарантирует, что сервис будет лучшим и удобным.

Некоторые букмекерские конторы, которые занимают лучшие рейтинговые позиции, согласились работать в правовом поле государственного регулирования, но некоторые ресурсы предпочли перерегистрировать свои фирмы за рубежом. Это не было связано с их правонарушениями или незаконными заработками. Скорее всего, букмекеры побоялись оттока пользователей из-за налоговых обязательств.

Как выбрать лучшую букмекерскую контору

В данный момент на территории Российской Федерации букмекеры образовали два разделения: БК, работающие с ЦУПИС, и БК, которые не работают через ЦУПИС.

Лучшие букмекерские конторы остаются популярными среди любителей беттинга, даже, если они не сотрудничают с «Центром учета приема интернет ставок». В категорию «лучших» попадают конторы, которые, прежде всего, заслужили доверие пользователей, благодаря своей длинной и положительной истории и хорошим отзывам участников ставок.

Вот несколько основных критериев, по которым можно выбирать лучшие БК:

  • длительность существования проекта и репутация;

  • удобство пополнения и вывода денежных средств с интернет-портала;

  • интерфейс ресурса;

  • качество и конкурентность продуктов компании;

  • отзывы и комментарии пользователей.

Что отмечают игроки в положительных отзывах о лучших букмекерских конторах

33%  занимают оценки букмекерских продуктов:

  • широта линий;

  • высокие максимумы;

  • высокие коэффициенты;

  • удобный интерфейс;

  • наличие мобильного приложения.

  • бонусы (список у которых есть бездепозитный бонус за регистрацию, смотрите тут)

29 % приходится на финансовую деятельность ресурса:

  • быстро ли выплачиваются выигрыши;

  • как много способов оплаты предусмотрено.

19% отзывы по работе группы поддержки: насколько вежливо общение и оперативны ответы и еще 19 % приходится  на безопасность, надежность, справедливость и толерантность рабочей конторы.


Лучшие букмекерские конторы не ЦУПИС в 2018 году

Ниже мы приведем небольшой список лучших букмекерских контор, которые не связаны с ЦУПИС, но имеют положительные отзывы пользователей:


БК «1Хбет»

Организация существует с 2007 года, имеет более 400 тысяч пользователей. Это интернет-проект, который позволяет делать ставки в любое время дня и ночи на очень многочисленные виды спорта и турниры.


На сайте имеется конкурентная линия, в которой представлены лучшие спортивные направления, коэффициенты могут доходить до 1,97. Есть профессиональный уровень ставок.

БК считается лучшей для начинающих игроков, так как имеет хорошо продуманный и понятный интерфейс и оперативную службу поддержки.


БК «888 Спорт»

Хоть данная организация и не имеет российской лицензии, ее акции торгуются на Лондонской бирже, что повышает доверие к сервису. Средняя маржа ставок - 4-8 процентов, в зависимости от лиги и популярности события, есть ставки-live на спорт по ходу события. Ресурс не предоставляет возможности делать ставки на тотализатор.

В интернете есть много отзывов об этом портале, все в основном, положительные.


БК «32Ред»

Этот сайт работает с 2002 года. Британский оператор спортивного беттинга 32Red имеет Гибралтарскую регистрацию и лицензию. Акции этой организации также представлены на бирже Лондона, в игровом бизнесе ресурс имеет высокую репутацию.


Команда постоянно проводит различные рекламные акции, разыгрывает бонусы, призы, чем также повышает уровень своей привлекательности для игроков. Выплаты можно забирать в американских долларах (USD), евро (EUR) или фунтах стерлингов (GBP)


БК Sportingbet

Команда работает с 1998 года, имеет многочисленные лицензии (Кюрасао, Великобритании, Канады, Мальты и др.). На ее сайте более 700 тысяч зарегистрированных пользователей.


Начиналась деятельность организации в Штатах, но после ужесточения местного игрового контроля, была переориентирована на Европу и страны СНГ.


Sportingbet не может похвастаться высокими коэффициентами, но зато стабильно выплачивает заработки и предлагает всевозможные бонусные поощрения. Есть футбольный тотализатор и виртуальные состязания.  


Источник: football-prognozi.ru


Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/23/110942.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.05.2018 09:48
Лучшие букмекерские конторы не ЦУПИС
27.02.2018 15:15
Лига Чемпионов - это самый престижный клубный турнир Старого Света
29.03.2017 12:29
Под присмотром Федуна: Второй “Спартак” дает бой московскому “Динамо”
13.02.2017 09:33
Правильные решения Леонида Федуна
03.08.2016 17:16
Сборная России победила в чемпионате мира по футболу среди воспитанников детских домов
17.02.2016 12:13
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов может быть дисквалифицирован за демонстрацию футболки с портретом президента России
27.08.2015 10:49
ЦСКА обыграл "Спортинг" во 2-м матче раунда плей-офф ЛЧ и сыграет на групповом этапе
Все новости
Сюжеты
Футбольная национальная лига 2015/2016
СОГАЗ Чемпионат России по футболу 2014/2015
Чемпионат Германии по футболу 2014/2015
Чемпионат Испании по футболу - 2014/2015
Чемпионат Англии по футболу 2014/2015
Публикации
10.06.2014 14:05
В Музее спорта при Министерстве спорта РФ состоялась пресс-конференция, посвященная 50-летию турнира «Кожаный мяч»
02.05.2014 18:25
"Краснодар-Локомотив": выезд – это маленькая жизнь
Фото и видео
15.09.2013 16:36
Фото. Финал турнира «Кожаный мяч — Кубок Кока-Кола 2013» в Краснодаре
15.04.2013 15:24
Видео. Жена футболиста Жиркова: не спрашивайте меня, я не буду позориться!
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 