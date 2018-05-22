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22.05.2018 14:45
Самбо
Сборная России по самбо стала победителем общего зачета чемпионата Европы
С 18 по 20 мая в Афинах (Греция) состоялся чемпионат Европы по самбо, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 26 стран. 

Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачёта, завоевав 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых наград. Вторыми стали представители Украины (6-6-6), третье место заняла команда Грузии (2-7-3). 

Победители и призёры в составе российской команды:

«Золото» 
Владимир Березовский – до 62 кг
Александр Сарайкин – до 74 кг
Евгений Максимов – до 82 кг
Антон Коновалов – до 90 кг
Артём Осипенко – свыше 100 кг
Ольга Титова – до 48 кг
Татьяна Шуянова – до 52 кг
Анастасия Валова – до 58 кг
Яна Шевченко – до 60 кг
Аржаан Чылбак – до 52 кг, боевое самбо
Шейх-Мансур Хабибулаев – до 68 кг, боевое самбо
Валентин Молдавский – свыше 100 кг, боевое самбо

«Серебро»
Валерия Анисимова – до 64 кг
Ирина Громова – до 68 кг
Александр Нестеров – до 62 кг, боевое самбо
Виктор Немков – до 100 кг, боевое самбо

«Бронза»
Евгений Ерёмин – до 52 кг
Владимир Гладких – до 57 кг
Евгений Сухомлинов – до 68 кг
Анастасия Хомячкова – до 72 кг
Анна Жижина – до 80 кг
Радион Асканаков – до 57 кг, боевое самбо
Николай Гончаров – до 74 кг, боевое самбо
Гамзат Хирамагамедов – до 90 кг, боевое самбо


Города:
Афины
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/22/110941.html
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