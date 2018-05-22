Самбо

Сборная России по самбо стала победителем общего зачета чемпионата Европы

С 18 по 20 мая в Афинах (Греция) состоялся чемпионат Европы по самбо, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 26 стран.





Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачёта, завоевав 12 золотых, четыре серебряных и восемь бронзовых наград. Вторыми стали представители Украины (6-6-6), третье место заняла команда Грузии (2-7-3).





Победители и призёры в составе российской команды:





«Золото»

Владимир Березовский – до 62 кг

Александр Сарайкин – до 74 кг

Евгений Максимов – до 82 кг

Антон Коновалов – до 90 кг

Артём Осипенко – свыше 100 кг

Ольга Титова – до 48 кг

Татьяна Шуянова – до 52 кг

Анастасия Валова – до 58 кг

Яна Шевченко – до 60 кг

Аржаан Чылбак – до 52 кг, боевое самбо

Шейх-Мансур Хабибулаев – до 68 кг, боевое самбо

Валентин Молдавский – свыше 100 кг, боевое самбо





«Серебро»

Валерия Анисимова – до 64 кг

Ирина Громова – до 68 кг

Александр Нестеров – до 62 кг, боевое самбо

Виктор Немков – до 100 кг, боевое самбо





«Бронза»

Евгений Ерёмин – до 52 кг

Владимир Гладких – до 57 кг

Евгений Сухомлинов – до 68 кг

Анастасия Хомячкова – до 72 кг

Анна Жижина – до 80 кг

Радион Асканаков – до 57 кг, боевое самбо

Николай Гончаров – до 74 кг, боевое самбо

Гамзат Хирамагамедов – до 90 кг, боевое самбо



