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21.05.2018 20:08
Россиянин Илья Шикшин стал обладателем Кубка Посла Китая по вэйци
В Москве 12-13 мая прошел Кубок Посла Китая по вэйци – 2018 (вэйци – китайское название игры Го). 

В основном турнире, проходившем в Китайском Культурном Центре приняло участие 160 спортсменов. Турнир состоял из шести туров, и как положено в хорошем детективе, победитель не был известен до самого конца. Призеры последовательно проиграли друг другу, так что лучшего определили дополнительные коэффициенты. В результате обладателем Кубка стал Илья Шикшин (2 профессиональный дан, многократный Чемпион Европы по игре Го), на втором месте - Александр Динерштейн (3 профессиональный дан, также многократный Чемпион Европы). Оба спортсмена представляли республику Татарстан. Почетное третье место занял Антон Черных (6 дан) из подмосковного Жуковского, сенсационно обыгравший сначала Григория Фионина (7 дан) из Санкт-Петербурга, а затем Илью Шикшина. Антон заслуженно получил не только приз, но и овацию от восхищенных коллег на церемонии награждения.

Среди детей победителями стали: в категории до 9 лет – Алексей Игонин (Москва), до 12 лет – Егор Лавров (Москва), до 16 лет - Виржиния Шальнева (Жуковский), а среди женщин победу одержала Дина Бурдакова (Москва).

В воскресенье 13 мая в рамках Кубка прошло ещё одно соревнование – рейтинговый турнир для начинающих на доске 13х13. В нём жуковчане Сергей Чуркин и Илья Норец взяли первое и второе места соответственно. На третьем месте - Арсений Чевтайкин.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/21/110940.html
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