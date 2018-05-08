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08.05.2018 15:59
Кубок Президента РФ по самбо пройдет в Москве в мае
25 мая 2018 года в Москве в УСЗК РГУФКСМИТ (Сиреневый бульвар, д. 2) пройдет Кубок Президента Российской федерации по самбо, приуроченный к празднованию 80-летия со дня рождения самбо и 100-летия ГЦОЛИФКа.

Кубок Президента Российской Федерации по самбо был учрежден по инициативе Всероссийской федерации самбо распоряжением Президента Российской Федерации В.В. Путина в 2006 году. Впервые престижнейший трофей был разыгран в 2007 году. Традиционная форма проведения Кубка Президента Российской Федерации по самбо — «стенка на стенку», когда результат выявляется в командном зачете по сумме баллов, завоеванных спортсменами в девяти весовых категориях среди мужчин. Начинают поединки представители легких весовых категорий до 52 килограммов, а завершают богатыри свыше 100 килограммов. Командная борьба — это сосредоточие всего самого зрелищного и интересного, что есть в большом спорте: эмоционального накала, азарта, мастерства.

В 2018 году в командных соревнованиях примут участие сильнейшие самбисты России среди силовых структур, неоднократные чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера спорта, представляющие субъекты Российской Федерации.

ПРОГРАММА: 

25 мая 

10.00 Начало соревнований, предварительные поединки. 

15.00 Открытие бюста Е.М. Чумакова на аллее славы РГУФКСМИТ

17.00 Церемония открытия турнира, финальные поединки. Награждение победителей и призеров.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/08/110931.html
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