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Чемпионат Европы по бадминтону. Испания - 2018
04.05.2018 13:28
Евгения Косецкая, фото mdms.tatarstan.ru
Россиянка Косецкая завоевала серебро ЧЕ по бадминтону, дуэт Иванов/Созонов стали третьими
Российская бадминтонистка завоевала серебряную награду чемпионата Европы, который проходил в испанской Уэльве. В финале россиянка уступила первой ракетке турнира испанке Каролине Марин – 0-2 (15:21, 7:21).

Российский дуэт Владимир Иванов и Иван Созонов стали бронзовыми призерами в парах. В субботу россияне уступили датскому дуэту Мадс Конрад-Петерсен/Мадс Пилер Колдинг – 1-2 (11:21, 21:19, 19:21).
Города:
Уэльва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/04/110925.html
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