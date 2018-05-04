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Чемпионат Европы по бадминтону. Испания - 2018 В СЮЖЕТЕ Евгения Косецкая, фото mdms.tatarstan.ru Россиянка Косецкая завоевала серебро ЧЕ по бадминтону, дуэт Иванов/Созонов стали третьими Российская бадминтонистка завоевала серебряную награду чемпионата Европы, который проходил в испанской Уэльве. В финале россиянка уступила первой ракетке турнира испанке Каролине Марин – 0-2 (15:21, 7:21).

Российский дуэт Владимир Иванов и Иван Созонов стали бронзовыми призерами в парах. В субботу россияне уступили датскому дуэту Мадс Конрад-Петерсен/Мадс Пилер Колдинг – 1-2 (11:21, 21:19, 19:21). Уэльва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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