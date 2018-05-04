Китайская Народная Республика, страна-прародитель вэйци (игры го) совместно с Московской Федерацией Го и Российской Федерацией Го организуют весной 2018 года один из крупнейших в Европе турниров. 11-13 мая в Москве после долгого перерыва вновь состоится Кубок Посла Китая по вэйци. Ожидается до 300 участников. В качестве почетных гостей мероприятия приглашены профессиональные игроки вэйци Китая: Li Liang (5 профессиональный дан), Zhao Yuhong (5профессиональный дан).
В рамках Кубка состоятся следующие мероприятия:
&61485; 12-13 мая - основной турнир;
&61485; 13 мая - турнир для начинающих.
Во время турнира будут проводиться разборы партий профессиональными игроками, мастер-классы по чайной церемонии и китайской живописи, знакомство с правилами вэйци для гостей.
Призовой фонд турнира составит не менее 300 000 рублей.
Кубок проводится в Китайском Культурном Центре по адресу: ул. Правды, д.1, стр.1.