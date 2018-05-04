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04.05.2018 13:18
В Москве состоится Кубок Посла Китая по вэйци
Китайская Народная Республика, страна-прародитель вэйци (игры го) совместно с Московской Федерацией Го и Российской Федерацией Го организуют весной 2018 года один из крупнейших в Европе турниров. 11-13 мая в Москве после долгого перерыва вновь состоится Кубок Посла Китая по вэйци. Ожидается до 300 участников. В качестве почетных гостей мероприятия приглашены профессиональные игроки вэйци Китая: Li Liang (5 профессиональный дан), Zhao Yuhong (5профессиональный дан).

В рамках Кубка состоятся следующие мероприятия:
&61485; 12-13 мая - основной турнир;
&61485; 13 мая - турнир для начинающих.

Во время турнира будут проводиться разборы партий профессиональными игроками, мастер-классы по чайной церемонии и китайской живописи, знакомство с правилами вэйци для гостей.

Призовой фонд турнира составит не менее 300 000 рублей.

Кубок проводится в Китайском Культурном Центре по адресу: ул. Правды, д.1, стр.1.


Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/04/110924.html
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