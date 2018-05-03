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03.05.2018 14:11
Фото http://www.mxgprussia.ru
Стали известны победители российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу 2018
С 30 апреля по 1 мая на трассе спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район) состоялись финальные заезды в классах MXGP, MX2, EMX250 и EMX300. За призы в четырёх зачётах мирового и европейского первенства сражались более 120 профессиональных райдеров из 28 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии и других.

Пятеро наших соотечественников защищали честь флага на Гран-При России Чемпионата мира по мотокроссу. Среди них постоянный участник MXGP Евгений Бобрышев (№777), он приехал к финишу 14-тым. В общем зачёте после шести этапов Чемпионата он находится на 12-й строчке. В классе MX2 лучший результат показал Всеволод Брыляков (№18), по результатам в «Орлёнке» он стал 15-тым, по итогам прошедших этапов у него 7-е место.

В списке участников чемпионата Европы 13 наших соотечественников: Игнатий Лопатин (300см3), Николай Корнев (300см3), Святослав Проненко (250см3), Сергей Прытов (250см3), Тимур Петрашин (250см3). Лучший результат среди россиян показал Игнатий Лопатин, он занял седьмую позицию. 

В Чемпионате Европы места распределились следующим образом:
EMX250
1 место – № 211 LAPUCCI Nicholas (Yamaha, Италия) 
2 место – № 511 CLARKE Steven (Honda, Великобритания)
3 место - № 53 WALSH Dylan (Husqvarna, Новая Зеландия)
EMX 300
1 место – № 1 ANDERSON Brad (KTM, Великобритания)
2 место – № 62 LUSBO Andero (Husqvarna, Эстония)
3 место - № 101 KOVAR Vaclav (Gas Gas, Чешская республика)

Мощным завершением дня стали гонки Чемпионата мира в классах MX2 и MXGP. В них победителями стали: 
MX2 
1 место - № 1 JONASS Pauls (KTM, Латвия)
2 место - № 61 PRADO Jorge (KTM, Испания)
3 место - № 919 WATSON Ben (Yamaha, Великобритания)

Латвийский гонщик также стал лидером общего зачёта по итогам шести этапов в этом классе мотоциклов.

MXGP 
1 место – № 25 DESALLE Clement (Kawasaki, Бельгия)
2 место – № 84 HERLINGS Jeffrey (KTM, Голландия)
3 место – № 222 СAIROLI Antonio (KTM, Италия)
Лидером общего зачета по итогам шести этапов MXGP стал пилот 84 HERLINGS Jeffrey (KTM, Голландия).

По материалам пресс-службы ВДЦ "Орлёнок".
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/05/03/110923.html
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