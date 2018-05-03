Фото http://www.mxgprussia.ru

Стали известны победители российского этапа Чемпионата мира по мотокроссу 2018

С 30 апреля по 1 мая на трассе спортивно-технического комплекса Всероссийского детского центра «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский район) состоялись финальные заезды в классах MXGP, MX2, EMX250 и EMX300. За призы в четырёх зачётах мирового и европейского первенства сражались более 120 профессиональных райдеров из 28 стран: Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Италии и других.





Пятеро наших соотечественников защищали честь флага на Гран-При России Чемпионата мира по мотокроссу. Среди них постоянный участник MXGP Евгений Бобрышев (№777), он приехал к финишу 14-тым. В общем зачёте после шести этапов Чемпионата он находится на 12-й строчке. В классе MX2 лучший результат показал Всеволод Брыляков (№18), по результатам в «Орлёнке» он стал 15-тым, по итогам прошедших этапов у него 7-е место.





В списке участников чемпионата Европы 13 наших соотечественников: Игнатий Лопатин (300см3), Николай Корнев (300см3), Святослав Проненко (250см3), Сергей Прытов (250см3), Тимур Петрашин (250см3). Лучший результат среди россиян показал Игнатий Лопатин, он занял седьмую позицию.





В Чемпионате Европы места распределились следующим образом:

EMX250

1 место – № 211 LAPUCCI Nicholas (Yamaha, Италия)

2 место – № 511 CLARKE Steven (Honda, Великобритания)

3 место - № 53 WALSH Dylan (Husqvarna, Новая Зеландия)

EMX 300

1 место – № 1 ANDERSON Brad (KTM, Великобритания)

2 место – № 62 LUSBO Andero (Husqvarna, Эстония)

3 место - № 101 KOVAR Vaclav (Gas Gas, Чешская республика)





Мощным завершением дня стали гонки Чемпионата мира в классах MX2 и MXGP. В них победителями стали:

MX2

1 место - № 1 JONASS Pauls (KTM, Латвия)

2 место - № 61 PRADO Jorge (KTM, Испания)

3 место - № 919 WATSON Ben (Yamaha, Великобритания)





Латвийский гонщик также стал лидером общего зачёта по итогам шести этапов в этом классе мотоциклов.





MXGP

1 место – № 25 DESALLE Clement (Kawasaki, Бельгия)

2 место – № 84 HERLINGS Jeffrey (KTM, Голландия)

3 место – № 222 СAIROLI Antonio (KTM, Италия)

Лидером общего зачета по итогам шести этапов MXGP стал пилот 84 HERLINGS Jeffrey (KTM, Голландия).



