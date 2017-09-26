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26.09.2017 13:13
Выбираем замок для мотоцикла. Критерии выбора мотозамка.

Как выбрать противоугонный замок для мотоцикла?

Качественные противоугонные системы позволят обеспечить сохранность вашего транспортного средства  во время парковки. Но, чтобы быть уверенным в надежности противоугонного замка, важно правильно выбрать устройство, учитывая некоторые критерии и особенности эксплуатации разных систем. Об этом и пойдет речь в нашем обзоре.


Основные критерии выбора хорошего противоугонного устройства для мотоцикла

·       При выборе противоугонного замка для мотоцикла учитывайте такой параметр, как класс устойчивости ко взлому (указывается производителем). Эта характеристика свидетельствует о надежности системы и долговечности ее работы.

·       Материал изделия – еще один фактор, непосредственно влияющий на эффективность замка. Цепные замки и противоугонные системы из дужек должны быть изготовлены из закаленной стали (непосредственно корпус может быть выполнен из обычной стали).

·       Длина и вес – чем длиннее и тяжелее цепной замок, тем лучше вы сможете зафиксировать мотоцикл и предупредить вероятность угона. Здесь приходится искать золотую середину между надежностью и комфортом использования.

·       Если замок имеет дополнительную защиту сердцевины от замерзания и от пыли – это хороший бонус и преимущество.

·       Если вы решили выбрать противоугонный замок для мотоцикла с ключами, тогда отдайте предпочтение ключам с высокой безопасностью – не берите плоские и односторонние, которые легко поддаются взлому.


Выбираем замок для мотоцикла – краткий обзор существующих моделей


Бессменными лидерами в сфере производства противоугонных замков являются всемирно известные бренды, как Kryptnite, Abus, OnGuard. Их товар  полностью соответствует самым высоким стандартам безопасности и ценится мотолюбителями.

Популярные модели противоугонных замков:

·       Противоугонный трос с замком – актуален для обездвиживания транспорта на небольшой период времени, например, чтобы сбегать в магазин на 10 минут. Лучше применять трос в сочетании с другими замками, так как сам по себе он легко поддается взлому.

·       Цепной замок – надежное устройство, эффективность которого повышается при условии наличия сердцевины повышенного уровня секретности. Корпус изготавливается из высокоуглеродистой закаленной стали, что делает замок устойчивым к коррозии и механическому повреждению. Противоугонные цепи, хотя и громоздкие, обеспечивают отличную защиту от взлома.

·       Блокировщик на передний тормоз – устанавливается на клипон с одновременным нажатием переднего тормоза. В результате переднее колесо надежно блокируется.

·       Скоба на тормозной диск – устанавливается на переднее колесо. Для надежности устанавливать такой замок лучше перед вилкой байка личинкой внутрь.

 

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Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/26/110674.html
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