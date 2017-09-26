Выбираем замок для мотоцикла. Критерии выбора мотозамка.
Как
выбрать противоугонный замок для мотоцикла?
Качественные противоугонные системы позволят
обеспечить сохранность вашего транспортного средства во время парковки. Но, чтобы быть уверенным в
надежности противоугонного замка, важно правильно выбрать устройство, учитывая
некоторые критерии и особенности эксплуатации разных систем. Об этом и пойдет
речь в нашем обзоре.
Основные
критерии выбора хорошего противоугонного устройства для мотоцикла
· При
выборе противоугонного замка для мотоцикла учитывайте такой параметр, как класс
устойчивости ко взлому (указывается производителем). Эта характеристика
свидетельствует о надежности системы и долговечности ее работы.
· Материал
изделия – еще один фактор, непосредственно влияющий на эффективность замка.
Цепные замки и противоугонные системы из дужек должны быть изготовлены из
закаленной стали (непосредственно корпус может быть выполнен из обычной стали).
· Длина
и вес – чем длиннее и тяжелее цепной замок, тем лучше вы сможете зафиксировать
мотоцикл и предупредить вероятность угона. Здесь приходится искать золотую
середину между надежностью и комфортом использования.
· Если
замок имеет дополнительную защиту сердцевины от замерзания и от пыли – это
хороший бонус и преимущество.
· Если
вы решили выбрать противоугонный замок для мотоцикла с ключами, тогда отдайте
предпочтение ключам с высокой безопасностью – не берите плоские и
односторонние, которые легко поддаются взлому.
Выбираем
замок для мотоцикла – краткий обзор существующих моделей
Бессменными
лидерами в сфере производства противоугонных замков являются всемирно известные
бренды, как Kryptnite, Abus, OnGuard. Их товар полностью соответствует самым высоким
стандартам безопасности и ценится мотолюбителями.
Популярные модели противоугонных замков:
· Противоугонный
трос с замком – актуален для обездвиживания транспорта на небольшой период
времени, например, чтобы сбегать в магазин на 10 минут. Лучше применять трос в
сочетании с другими замками, так как сам по себе он легко поддается взлому.
· Цепной
замок – надежное устройство, эффективность которого повышается при условии
наличия сердцевины повышенного уровня секретности. Корпус изготавливается из
высокоуглеродистой закаленной стали, что делает замок устойчивым к коррозии и
механическому повреждению. Противоугонные цепи, хотя и громоздкие, обеспечивают
отличную защиту от взлома.
· Блокировщик
на передний тормоз – устанавливается на клипон с одновременным нажатием
переднего тормоза. В результате переднее колесо надежно блокируется.
· Скоба
на тормозной диск – устанавливается на переднее колесо. Для надежности устанавливать
такой замок лучше перед вилкой байка личинкой внутрь.
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