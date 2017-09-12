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12.09.2017 20:22
Мотофристайл
Первый чемпионат России по фристайл-мотокроссу прошел в Волгограде
В минувшие выходные в Волгограде прошло одно из самых важных событий для российского мотофристайла  – первый чемпионат России по фристайл-мотокроссу. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов со всей страны, в том числе участники международных соревнований и обладатели рекордов России. 

У каждого спортсмена было 1,5 минуты для того, чтобы продемонстрировать свой арсенал трюков и качество использования парка. По итогам квалификации в финал прошли самые сильные спортсмены, разделившие между собой призовые места и титулы первых чемпионов России по фристайл-мотокроссу:

1 место – Алексей Колесников (команда FMX13)
2 место – Михаил Ярыгин (команда Ferz)
3 место – Николай Иванков (команда Ferz)

Кубок в категории Whip  соревнований достался Михаилу Ярыгину. 

Чемпионат России по мотофристайлу – это первый турнир, который проводится на всероссийском уровне после признания FMX официальным видом спорта в нашей стране. 
Города:
Волгоград, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/12/110660.html
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