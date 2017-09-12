Мотофристайл

Первый чемпионат России по фристайл-мотокроссу прошел в Волгограде

В минувшие выходные в Волгограде прошло одно из самых важных событий для российского мотофристайла – первый чемпионат России по фристайл-мотокроссу. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов со всей страны, в том числе участники международных соревнований и обладатели рекордов России.





У каждого спортсмена было 1,5 минуты для того, чтобы продемонстрировать свой арсенал трюков и качество использования парка. По итогам квалификации в финал прошли самые сильные спортсмены, разделившие между собой призовые места и титулы первых чемпионов России по фристайл-мотокроссу:





1 место – Алексей Колесников (команда FMX13)

2 место – Михаил Ярыгин (команда Ferz)

3 место – Николай Иванков (команда Ferz)





Кубок в категории Whip соревнований достался Михаилу Ярыгину.



