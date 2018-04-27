Бадминтон

Дремин/Димова и Алимов/Давлетова пробились 1/8 финала в миксте на чемпионате Европы по бадминтону

Российские бадминтонисты Евгений Дремин/Евгения Димова и Родион Алимов/Алина Давлетова оформили выход 1/8 финала в миксте на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в испанской Уэльве.





В 1/16 финала Дремин/Димова переиграли представителей Болгарии Димитара Янакиева/Марию Мицову – 21:16, 21:7, а Алимов/Давлетова одержали победу над Беном Лейном/Джессикой Пью из Англии – 21:19, 27:25.



