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24.04.2018 22:30
Кристалл Санкт-Петербург пляжный футбол
Российский "Кристалл" выиграл международный турнир по пляжному футболу Inter Cup
"Кристалл" из Санкт-Петербурга  стал победителем международного турнира по пляжному футболу Inter Cup. 

В финале питерская команда переиграла молодежную сборную России (игроки не старше 23 лет) со счетом 3:0. Авторами голов стали Дмитрий Шишин, Владислав Аксенов и Артур Папоротный.

Во встрече за бронзу самарские "Крылья Советов" со счетом 6:4 победили "Сити" (Санкт-Петербург).

Пятыми стали футболисты сборной Белоруссии, в овертайме победившие со счетом 5:3 саратовскую "Дельту".
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/24/110918.html
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