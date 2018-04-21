Новости КИНЕФ-Сургутнефтегаз Российская команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" выиграла Евролигу по водному поло Ватерполистки российской команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз во второй раз выиграли Евролигу, переиграв в финале испанскую команду "Сабадель".

Основное время финального матча завершилось со счетом 8:8. Команды определяли победителя в серии пенальти, где точнее оказалась российская команда - 5:4.

Две недели назад "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" стала победителем Кубка России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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