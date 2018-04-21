Валентина Гунина, фото с ruchess.ru

Россиянка Валентина Гунина завоевала золото чемпионата Европы по шахматам

Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата Европы, который проходил в Словакии.





В заключительном туре россиянка сыграла вничью с Екатериной Аталык из Турции. К концу турнира Гунина набрала 9 очков и стала недосягаемой для ближайших преследовательниц.



