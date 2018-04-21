21.04.2018 19:32
Валентина Гунина, фото с ruchess.ru
Россиянка Валентина Гунина завоевала золото чемпионата Европы по шахматам
Российская шахматистка Валентина Гунина стала победительницей чемпионата Европы, который проходил в Словакии.
В заключительном туре россиянка сыграла вничью с Екатериной Аталык из Турции. К концу турнира Гунина набрала 9 очков и стала недосягаемой для ближайших преследовательниц.
Чемпионкой Европы Гунина стала в третий раз. Ранее этот титул она завоевала в 2012 и 2014 годах.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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