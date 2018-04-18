Российская шахматистка Валентина Гунина сохраняет лидерство в общем зачете чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии. В партии 9-го тура Гунина переиграла польку Кляудю Кулён.
Результаты других встреч с участие россиянок:
Александра Горячкина (Россия) – Юлия Швайгер (Израиль) – 1-0,
Юлия Осьмак (Украина) - Марина Нечаева (Россия) – 1-0,
Наталья Погонина (Россия) – Елена Томилова (Россия) – 1-0,
Алина Кашлинская (Россия) – Анна Гванцеладзе (Россия) – 1-0,
Кетеван Арахамия-Грант (Шотландия) – Анастасия Боднарук (Россия) – 0-1,
Ольга Бабий (Украина) – Ольга Гиря (Россия) – 0-1.
Гунина лидирует с восемью баллами, далее располагаются украинка Анна Ушенина и выступающая в нейтральном статусе болгарка Антоанета Стефанова.