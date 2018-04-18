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Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Словакия - 2018. В СЮЖЕТЕ Валентина Гунина, фото с russiachess.org Россиянка Гунина продолжает лидировать на чемпионате Европы по шахматам Российская шахматистка Валентина Гунина сохраняет лидерство в общем зачете чемпионата Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии. В партии 9-го тура Гунина переиграла польку Кляудю Кулён.

Результаты других встреч с участие россиянок:

Александра Горячкина (Россия) – Юлия Швайгер (Израиль) – 1-0,

Юлия Осьмак (Украина) - Марина Нечаева (Россия) – 1-0,

Наталья Погонина (Россия) – Елена Томилова (Россия) – 1-0,

Алина Кашлинская (Россия) – Анна Гванцеладзе (Россия) – 1-0,

Кетеван Арахамия-Грант (Шотландия) – Анастасия Боднарук (Россия) – 0-1,

Ольга Бабий (Украина) – Ольга Гиря (Россия) – 0-1.

Гунина лидирует с восемью баллами, далее располагаются украинка Анна Ушенина и выступающая в нейтральном статусе болгарка Антоанета Стефанова. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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