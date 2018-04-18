18.04.2018 16:33
ЖГК Ростов-Дон
Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в "Финал четырех" ЛЧ
Гандболистки "Ростов-Дона" пробились "Финал четырех" женской Лиги чемпионов, обыграв в четвертьфинале венгерский "Ференцварош".
Ответная встреча состоялась в Ростове-на-Дону и закончилась победой хозяек площадки со счетом 32:22 (20:12). В первом матче российская команда также праздновала победу - 31:29.
"Финал четырех" пройдет 12-13 мая в Будапеште.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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