Новости ЖГК Ростов-Дон Гандболистки "Ростов-Дона" вышли в "Финал четырех" ЛЧ Гандболистки "Ростов-Дона" пробились "Финал четырех" женской Лиги чемпионов, обыграв в четвертьфинале венгерский "Ференцварош".

Ответная встреча состоялась в Ростове-на-Дону и закончилась победой хозяек площадки со счетом 32:22 (20:12). В первом матче российская команда также праздновала победу - 31:29.

"Финал четырех" пройдет 12-13 мая в Будапеште. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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