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Чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Словакия - 2018. В СЮЖЕТЕ Валентина Гунина, фото с ruchess.ru Россиянка Гунина занимает третью строчку после четырех туров на ЧЕ по шахматам На чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии, завершился четвертый тур.

Результаты партий с участием российских шахматисток:

Марина Нечаева (Россия) - Мари Себаг (Франция) - 0,5-0,5;

Валентина Гунина (Россия) - Ирина Бульмага (Румыния) - 1-0;

Евгения Овод (Россия) - Наталья Жукова (Украина) - 1-0;

Элина Даниелян (Армения) - Алина Кашлинская (Россия) - 0,5-0,5;

Александра Горячкина (Россия) - Александра Мальцевская (Россия) - 1-0;

Ольга Гиря (Россия) - Карин Немцова (Чехия) - 1-0;

Наталья Погонина (Россия) - Арда Ирмак (Турция) - 1-0;

Юлия Антоляк (Польша) - Анастасия Боднарук (Россия) - 1-0.

После четырех туров первое место занимает Нана Дзагнидзе из Грузии - 4 очка. Гунина идет третьей с результатом 3,5 балла, и столько же очков набрали еще пять шахматисток, в том числе Овод. Кашлинская и Нечаева возглавляют следующую группу из 16 участниц (с 8-го по 23-е место, по 3 очка), в которую также входят россиянки Горячкина и Анастасия Савина.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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