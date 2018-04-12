На чемпионате Европы по шахматам среди женщин, который проходит в Словакии, завершился четвертый тур.
Результаты партий с участием российских шахматисток:
Марина Нечаева (Россия) - Мари Себаг (Франция) - 0,5-0,5;
Валентина Гунина (Россия) - Ирина Бульмага (Румыния) - 1-0;
Евгения Овод (Россия) - Наталья Жукова (Украина) - 1-0;
Элина Даниелян (Армения) - Алина Кашлинская (Россия) - 0,5-0,5;
Александра Горячкина (Россия) - Александра Мальцевская (Россия) - 1-0;
Ольга Гиря (Россия) - Карин Немцова (Чехия) - 1-0;
Наталья Погонина (Россия) - Арда Ирмак (Турция) - 1-0;
Юлия Антоляк (Польша) - Анастасия Боднарук (Россия) - 1-0.
После четырех туров первое место занимает Нана Дзагнидзе из Грузии - 4 очка. Гунина идет третьей с результатом 3,5 балла, и столько же очков набрали еще пять шахматисток, в том числе Овод. Кашлинская и Нечаева возглавляют следующую группу из 16 участниц (с 8-го по 23-е место, по 3 очка), в которую также входят россиянки Горячкина и Анастасия Савина.