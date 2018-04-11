С 9 по 18 апреля в Словакии проходит чемпионат Европы по шахматам среди женщин. Россию на турнире представляют Ольга Гиря, Валентина Гунина, Александра Горячкина, Наталья Погонина, Анастасия Боднарук, Александра Мальцевская, Евгения Овод и Алина Кашлинская.
После трех туров на турнире лидируют Нана Дзагнидзе из Грузии и Дейманте Корнетт из Литвы, набравшие по 3 очка. Следом с отставанием 0,5 балла идет группа из 21 шахматистки, среди которых россиянки Кашлинская, Нечаева, Гунина, Мальцевская и Овод.