В Челябинске завершился Чемпионат мира по танцевальному спорту

В минувшие выходные Челябинск стал международной танцевальной столицей. Город принимал чемпионат мира по танцевальному спорту.













В первый день за призовые места на Кубке мира в европейской программе состязались 22 сильнейшие пары из 12 стран мира. В финал вышли 6 пар - из Германии, Литвы, Дании, Польши и России. Интрига сохранялась до последнего захода, разница в результатах измерялась сотыми долями баллов. В итоге лидером стала пара из Литвы Донатас Везелис и Лина Чаткевичуте. На второй ступени пьедестала – представители из Германии, Симоне Сегатори и Аннет Зюдоль. Бронза – у датчан Бьорн Битч и Эшли Уильямсон. Четвертыми стали Андрей Садецки и Карина Наурот из Польши. А вот Россия отправилась на 5 и 6 ступени – таковы результаты у пар Андрея Мотыля и Екатерины Ким и у Игоря Потовина и Янины Якубовой соответственно.





Второй день турнира также прошел при полном аншлаге. Публика ждала завораживающих выступлений по латиноамериканскому секвею. Пары представили удивительные образы, и судейской бригаде было непросто выделить лучших при столь сильной конкуренции. Однако по итогам чемпионата пальму первенства отдали Александру Шмонину и Марии Шмониной – Россия. Второе место – Даниэль Сардженти, Ульяна Фоменко – Италия. Бронзу с турнира увезли Денис Киктенко, Галина Акопян – Россия.





По материалам пресс-службы Чемпионата мира по танцевальному спорту 2018.