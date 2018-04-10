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10.04.2018 11:43
В Челябинске завершился Чемпионат мира по танцевальному спорту
В минувшие выходные Челябинск стал международной танцевальной столицей. Город принимал чемпионат мира по танцевальному спорту. 



В первый день за призовые места на Кубке мира в европейской программе состязались 22 сильнейшие пары из 12 стран мира. В финал вышли 6 пар - из Германии, Литвы, Дании, Польши и России. Интрига сохранялась до последнего захода, разница в результатах измерялась сотыми долями баллов. В итоге лидером стала пара из Литвы Донатас Везелис и Лина Чаткевичуте. На второй ступени пьедестала – представители из Германии, Симоне Сегатори и Аннет Зюдоль. Бронза – у датчан Бьорн Битч и Эшли Уильямсон. Четвертыми стали Андрей Садецки и Карина Наурот из Польши. А вот Россия отправилась на 5 и 6 ступени – таковы результаты у пар Андрея Мотыля и Екатерины Ким и у Игоря Потовина и Янины Якубовой соответственно.

Второй день турнира также прошел при полном аншлаге. Публика ждала завораживающих выступлений по латиноамериканскому секвею. Пары представили удивительные образы, и судейской бригаде было непросто выделить лучших при столь сильной конкуренции. Однако по итогам чемпионата пальму первенства отдали Александру Шмонину и Марии Шмониной – Россия. Второе место – Даниэль Сардженти, Ульяна Фоменко – Италия. Бронзу с турнира увезли Денис Киктенко, Галина Акопян – Россия.

По материалам пресс-службы Чемпионата мира по танцевальному спорту 2018.
Города:
Челябинский городской округ
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/04/10/110900.html
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